Suite au terrible drame provoqué par Paolo et son cousin Nino , trentenaires, au petit matin ce dimanche à Strépy-Bracquegnies, l'enquête avance lentement. Alors que de nombreuses questions se posent toujours, il sera déterminant de savoir si le chauffard qui a fauché la vie d'au moins 6 personnes et provoqué des dizaines de blessés sans chercher à stopper la folle embardée de sa BMW Serie 5 (les premiers éléments indiquent qu'il roulait à très vive allure, et qu'il n'a pas cherché à freiner), était, oui ou non, sous influence.A ce stade, il apparait que la réponse tende vers le "non" : le procureur général de Mons Ignacio De La Serna a été en mesure de confirmer que l'alcootest réalisé sur le conducteur était bel et bien négatif. Ce n'est pas tout : La DH apprend que le même conducteur, qui s'est soumis à un test salivaire pour le dépistage de stupéfiants, est également négatif à la drogue.Prudence toutefois : nous ne disposons pas encore des résultats de la prise de sang, auquel s'est bien soumis l'auteur du carnage. Ces résultats, déterminants, pourraient arriver dans les prochain(e)s heures ou jours.