Hier soir, la Ville de La Louvière annonçait qu'elle se constituerait partie civile dans le cadre de l'instruction judiciaire ouverte suite à au tragique accident survenu la nuit de samedi à dimanche lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies. Pour la Ville, cette décision a un double sens.

"La décision a été prise hier soir à l'unanimité au Conseil communal", explique Jacques Gobert, le bourgmestre de La Louvière. "Je dirais que l'objectif est double : le premier, c’est de nous permette d’avoir accès au dossier et ensuite de pouvoir faire valoir un préjudice que la ville subit puisque nous avons pas mal d’agents concernés qui étaient dans le ramassage. Il y a des agents décédés ou grièvement blessés. L'impact psychologique qui concerne notre administration est vraiment très grand".

Effectivement, dans les victimes de cet accident mortel, qui a couté la vie à 6 personnes et en a blessé 39 autres, se trouvaient également plusieurs agents de la Ville de La Louvière et du CPAS. Pour Jacques Gobert, il était évident que la commune se porte partie civile étant donné les dommages. Tout comme les familles des victimes pourraient se porter partie civile également si elles le décidaient. "Chaque partie et personne qui estime avoir un préjudice peut se constituer partie civile indépendamment de ce que les familles feront", explique Jacques Gobert. "Se constituer comme tel reste un choix personnel pour ces familles".