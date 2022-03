Six personnes ont perdu la vie dans ce drame qui a également fait une trentaine de blessés dont dix graves. Un lâcher de centaines de ballons a été organisé à 17h00 à l'initiative de la Ville de La Louvière et de l'Amicale de Bracquegnies, au carrefour des rues Joseph Wauters et Victorien Ergot, dans le centre du village, lieu emblématique du carnaval.

Le moment a permis aux citoyens de se retrouver ensemble, de se recueillir au son de quelques airs de Gilles et de marquer leur soutien aux familles endeuillées, aux victimes ainsi qu'aux personnes touchées par cette tragédie.

Les visages marquaient la tristesse en cette journée qui aurait dû être la dernière des trois jours du carnaval de Strépy-Bracquegnies. De longs moments de silence ont permis à la foule de se recueillir.