Il y a tout juste un mois, alors que le ramassage du carnaval de Strépy-Bracqueniers avait lieu, une BMW fonçait à grande vitesse sur le cortège présent, tuant six personnes et blessant une vingtaine de personnes dont dix gravement.

Depuis lors, le chauffard Paolo F. est en prison, lui qui avait été placé sous mandat d'arrêt pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires. Pendant que son passager avait été libéré sous condition, mais inculpé de non-assistance à personne en danger.

D'après nos confrères de Sudinfo, son avocat, Me Discepoli, va demander un report de la Chambre du Conseil ce vendredi, afin de disposer de plus de temps pour analyser le dossier et envisager une demande de libération. En effet, la chambre se réunit ce vendredi en vue de prolonger ou non le mandat d'arrêt de Paolo F. pour une durée d'un mois. Reste donc à voir si la demande de report de Me Discepoli sera acceptée ou non.