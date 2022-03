C’était dimanche, sur le coup de cinq heures du matin. Pour les familles et les proches, c’est comme si c’était hier. Trois jours après le drame qui les a touchés, la douleur est toujours aussi vive. L’heure est pourtant aux préparatifs afin de rendre un dernier hommage à Michaela et Salvatore, à Mario, à Fred, à Laure et à Frédéric, tous fauchés en plein ramassage lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies par Paolo F., conducteur, et son passager Nino F.

Dans un premier temps, la ville de La Louvière a pris contact avec les familles afin de prendre connaissance de leurs volontés et de savoir si des funérailles communes étaient souhaitées. Ce n’est finalement pas le cas, chaque famille ayant décidé d’organiser celles-ci de leur côté. Les premières seront organisées ce vendredi matin et concernent trois des six victimes : Mario Cascarano et son épouse Michelina Imperiale, ainsi que Salvatore Imperiale.

Les funérailles religieuses, suivies de l’inhumation au cimetière de Haine-Saint-Pierre, seront célébrées en l’église Saint-Antoine de Bouvy à 9 heures. Les personnes qui le souhaitent sont invitées à se rassembler au funérarium Donato, à La Louvière, à 8h15. L’inhumation est quant à elle prévue à 11 heures.

Ce samedi, ce sont les funérailles de Frédéric Cicero et de Fred D’Andrea qui sont prévues. Les funérailles religieuses de Frédéric Cicero, suivies de l’inhumation au cimetière de Maurage, seront célébrées en l’église Saint-Jean-Baptiste de Maurage à 9h15. Les proches seront rassemblés au funérarium Donato de Bracquegnies à 8h30. L’inhumation est quant à elle prévue à 10h45. Non loin de là, ce sont les funérailles de Fred D’Andrea qui seront organisées.

Il s’agira de funérailles civiles, suivies de l’incinération au crématorium de Mons. La réunion funéraire est prévue au funérarium André Van Hove à Strépy-Bracquegnies. La levée du corps aura lieu à 10h30. La dispersion des cendres est quant à elle prévue au cimetière de Maurage à 14 heures. Après un vendredi et un samedi particulièrement chargés en émotion, c’est à Laure Gara que toute une région dira adieu. Les funérailles de cette dernière se dérouleront ce lundi 28 mars à 11 heures à l’église paroissiale d’Herchies.

Ce mardi sur le coup de 17 heures, un hommage collectif a été rendu aux victimes. Des centaines de personnes, des groupes folkloriques, des représentants communaux s’étaient réunis dans le centre de Strépy-Bracquegnies afin de soutenir les familles. Après qu’un air de gilles ait retenti, des centaines de ballons blancs ont pris la direction du ciel.