C'est l'incompréhension à la rue du Calvaire à Petit-Roeulx-lez-Braine. Nous l'apprenions, ce vendredi matin, par le Parquet de Mons, un père aurait tué deux enfants et sa compagne avant de se suicider. Au lendemain des faits, d'autres détails nous sont parvenus. Selon nos informations, au numéro 7 habitait une famille recomposée. La femme tuée, Cindy, était la mère des quatre enfants, seulement le petit dernier de 4 ans était issu de l'union du couple. L'ensemble de la famille vivait sous le même toi, sauf pour le plus grand des garçons.

Ce jeudi après-midi, c'est la grande soeur, Noémy de 15 ans, qui aurait découvert la scène macabre au retour de l'école. À l'intérieur, les corps sans vie de son demi-frère de 4 ans, de la petite soeur, Emelyne de 8 ans, de sa mère et celui de son beau-père. Ce dernier, Johnny, aurait tué la famille de coups de couteau. À l'heure à laquelle nous écrivons ces lignes, les circonstances exactes du drame sont encore difficile à déterminer. Le Parquet de Mons a confirmé qu'une enquête était maintenant en cours, mais que certaines informations ne seront pas communiquées pour le bon déroulement du travail policier. Un périmètre a d'ailleurs été rapidement établi dans la soirée. Ce vendredi, la rue est à nouveau accessible pour les personnes souhaitant se recueillir.

© M.Da.

Sur place, la rue est anormalement calme. Lorsque l'on s'approche de la petite maison, on peut déjà y percevoir des fleurs et peluches en hommage aux victimes de cet effroyable drame. C'est le quartier entier qui est sous le choc, malgré les disputes fréquentes du couple. "On entendait souvent des cris venant de la maison", explique la voisine. "Nous savions que la relation n'était pas au beau fixe et qu'il pouvait parfois se montrer violent avec la maman. Mais de là à s'imaginer le pire, non, c'était imprévisible."

La personnalité de l'homme de la maison est encore difficile à cerner. Selon plusieurs témoignages, Johnny aurait eu des problèmes avec l'alcool au point de faire séparer le couple. Une relation tumultueuse dont était souvent témoin le voisinage. Des voisins qui n'entretenaient pas une relation très amicale avec les parents. "On ne s'appelait même pas par nos prénoms", décrit un couple. "C'était juste bonjour et au revoir. Je parlais plus souvent aux enfants qu'avec eux. Les petits étaient toujours très corrects."

C'est justement l'horreur de l'acte et le décès des petits enfants qui attristent le plus les passants. "J'habite moi-même Petit-Roeulx-lez-Braine et c'est un village où il n'y a pas de gros scandales", précise Paul du quartier situé derrière la maison. "Visiblement, même si on est un petit village, certaines familles cachent bien leur mal-être." Un couple, qui promène souvent leurs chiens devant la maison, n'a d'ailleurs pas pu s'empêcher de venir se recueillir. "C'est dramatique, j'ai les frissons à chaque fois que j'en parle", confie l'homme. "On ne connaissait pas du tout cette famille, mais c'est important de ne pas les laisser seuls vers le chemin du paradis... et l'enfer pour d'autre."

Le bourgmestre, Maxime Daye, a également tenu à réagir. "C'est évidemment un drame pour le village, pour la famille et pour celles et ceux qui ont côtoyaient les victimes", écrit le bourgmestre. "Je leur transmets tout mon soutien et mes sincères condoléances. Je remercie aussi les policiers pour leur travail dans des conditions psychologiquement difficiles pour eux également..." Une situation traumatisante également pour la soeur des victimes, à peine âgée de 15 ans. C'est pourquoi le service d'assistance policière aux victimes s'est rendu sur les lieux, et un bâtiment communal a été mis à disposition afin de recevoir la famille des victimes.

Le Parquet de Mons a également confirmé que d'autres informations ne devraient pas tombées d'ici quelques jours. Le service d'enquête de la police met toutes ses chances de son côté pour découvrir les circonstances du drame. Une veillée sera d'ailleurs organisée dans les prochaines heures en hommage aux victimes.