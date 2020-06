Les travailleurs de l'usine sonégienne ont été avertis ce jeudi.

C'est le choc à Soignies. L'entreprise américaine Avery Dennison vient de prendre une décision drastique pour son site sonégien : 220 emplois (dont 135 CDD) vont être supprimés de manière graduelle d'ici la mi-2021. Le conseil d’entreprise a été informé ce jeudi tout comme les travailleurs du site. "Avery Dennison est une entreprise saine et nous allons immédiatement entamer des discussions avec le conseil d’entreprise, et nous espérons être en mesure d’informer nos travailleurs dès que possible au sujet de la manière dont nous pouvons les assister", explique l'entreprise.

Le producteur d’étiquettes auto-adhésives et de matériaux d’emballage souhaite en effet réduire de manière importante la capacité de production dans son usine de Soignies qui emploie plus de 650 personnes. C'est là-bas que sont fabriqués les produits de la gamme Graphics Solutions, utilisés dans des applications auto-adhésives pour véhicules, comme les habillages, le marquage publicitaire des camions les étiquettes auto-adhésives et les autocollants.

"Avec le déclin accéléré des volumes (plus de 40%) et des marges causées par des tendances économiques actuelles et la pandémie de COVID-19 et la récession qu’elle entraîne, nous devions proposer une série d’ajustements pour garantir notre compétitivité à long terme et être en mesure de continuer à offrir à nos clients notre remarquable portefeuille de produits de qualité", justifie Fred Noel, vice-président d’Avery Dennison Graphics Solutions Europe.

Ce redimensionnera entraînera donc la perte de 250 emplois en Europe dont 220 à Soignies. Avery Dennison se dit déterminé à atténuer dans la mesure du possible l’impact de la réduction proposée sur ses travailleurs de Soignies. "Nous regrettons que la réduction de capacité proposée en Belgique entraîne potentiellement des pertes d’emplois. Notre principale priorité est de conseiller et de soutenir les travailleurs impactés tout au long du processus", réagit Jan Keuleers, Senior HR Manager d’Avery Dennison Soignies.

220 emplois supprimés... après avoir recruté 250 personnes...

Et dire que le site sonégien venait de recruter plus de 250 profils entre mars 2018 et 2019 ! Suite à d'importants travaux d'agrandissement achevés à l'automne 2018, le géant américain de l'adhésif s'était vanté de posséder la plus grande usine européenne spécialisée en fabrication d'adhésif graphique.

Un nouveau hall de 6.000 m² a été créé tandis qu'une nouvelle ligne de production a été déménagée d’Allemagne. Ce qui a entraîné le recrutement de 154 personnes entre mars et octobre 2018 tandis que 96 profils ont été recrutés jusqu'en avril 2019. Au total, Avery Dennison Soignies a donc engagé 250 personnes entre mars 2018 et avril 2019...