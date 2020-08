En juillet dernier, sous l’impulsion du centre culturel Central et de la ville de La Louvière, le drive-in "en voiture Simone !" prenait ses quartiers sur le parking du Louvexpo. La première partie de cette programmation estivale étant désormais clôturée, il était temps de lever le voile sur la sélection du mois d’août.

Ainsi, du 25 au 29 août prochains, le public pourra redécouvrir quelques films cultes allant de la comédie musicale à la science-fiction en passant par l’aventure. Le deuxième volet de ce projet drive-in s’ouvrira donc le 25 août avec la comédie musicale "Footlose." Le lendemain, on assistera à un changement radical de registre puisque c’est "Terminator 2 : le jugement dernier" qui sera projeté.

Le 27 août, l’humour belge sera à l’honneur grâce à "Dikkenek" tandis que le lendemain, ce sont "Les Goonies" qui animeront l’écran. Enfin, les plus nostalgiques seront comblés puisque le 29 août, c’est le cultissime "Grease" qui clôturera cette programmation 2020. Nul doute que ces cinq films permettront au public de (re)découvrir des grands classiques du septième art, le tout dans une ambiance vintage digne des cinémas en plein air américain.

En pratique, précisons que ce cinéma éphémère peut accueillir jusqu’à 200 voitures. Les réservations sont obligatoires (via le 064/21 51 21 ou via ce lien). Il faudra débourser 15 euros par véhicule. Ceux-ci seront placés entre 20h30 et 21h30. Le début de la projection est prévue dès la nuit tombée. Le son sera quant à lui diffusé directement en FM sur la radio de la voiture. Simone, personnage haut en couleur tout droit sorti des années 60’, animera l’avant-soirée.

Des animations seront donc prévues tandis qu’un bar et des foodtrucks seront également mis à la disposition du public. En cas de mauvais temps, des aménagements seront prévus.