Du mouvement est à prévoir ce soir au sein du conseil communal de Braine-le-Comte. Le conseiller communal Luc Gailly (Braine) va en effet démissionner et laisser sa place à Sabine Cornelius. Cette dernière ne devrait pas avoir de mal à s’habituer à sa nouvelle fonction tant elle l’a déjà exercée dans le passé. Parallèlement à cela, le conseil du CPAS connaîtra également un changement de conseiller.

Il n’y aura donc pas une mais bien deux nouveaux conseillers qui seront présentés ce soir. L’une officiera au conseil communal et l’autre à celui du CPAS. "Luc Gailly part suite à un changement de travail qui l’empêche de faire partie du conseil communal de la Ville", indique Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte. "Il sera remplacé par Sabine Cornelius, une enseignante de l’entité, qui a déjà été conseillère communale auparavant."

Les raisons du départ de Marc Kievits, membre du conseil du CPAS (Ecolo), sont quelque peu différentes. "Marc Kievits a déménagé et n’habite désormais plus à Braine-le-Comte, il ne peut donc plus faire partie du conseil du CPAS. Il sera donc remplacé par Didier Laquaye du groupe Ecolo", poursuit Maxime Daye.

Ces changements seront donc effectifs dès ce soir. Sauf nouveau changement, Sabine Cornelius et Didier Laquaye devraient exercer leur nouvelle fonction jusqu’aux prochaines élections. Les résultats du scrutin décideront ensuite de leur avenir.