On le sait, l’objectif à long terme de la Ville de Braine-le-Comte est d’étendre progressivement sa zone bleue. Sur quatorze ans d’existence, elle a été élargie à cinq reprises. En ce mois de juillet, il n’est pas encore question d’un nouvel élargissement, mais bien d’un changement d’interlocuteur concernant le stationnement sur cette zone. En effet, à partir de ce 15 juillet, la société Alfa Park est mandatée par la Ville pour s'occuper de la gestion et du contrôle de la zone bleue.

Pour les plus inquiets, cette externalisation n’entraîne que très peu de changement pour les citoyens. La carte de stationnement devient désormais virtuelle. Les habitants et travailleurs de la zone bleue sont donc invités à réencoder leurs données sur la plateforme en ligne du nouveau gestionnaire de parking de la Ville de Braine-le-Comte, Alfa Park.

Une fois sur le site, vous aurez deux possibilités afin de vous connecter, soit via votre carte d'identité et un lecteur de carte, ou via un login et mot de passe. Pour s’inscrire, des documents scannés sont demandés : la carte de stationnement actuelle valide, la carte d’identité ainsi que le certificat d’immatriculation (recto et verso). "Si vous n'êtes pas propriétaire de votre véhicule, vous aurez besoin d'une attestation émanant de celui-ci stipulant que vous êtes le conducteur principal", précise la Ville. "Un formulaire type est disponible sur la plateforme d'Alfa Park."

Dans le cas d'une carte de stationnement professionnelle, le travailleur aura également besoin d'une attestation de son employeur reprenant l’adresse de votre lieu de travail situé dans la Zone bleue. Une fois le dossier repris par la société, plus besoin de s’assurer de la mise en évidence de la carte sur le pare-brise. La société pourra vérifier que tout est en ordre grâce au simple scan de la plaque d'immatriculation.

Pour les Brainois, et visiteurs, qui vivent ou travaillent en dehors de la zone bleue, mais qui souhaitent s’y rendre, rien ne change. "Lorsque vous vous rendez en centre-ville et stationnez votre véhicule dans le périmètre de la Zone bleue (du lundi au samedi de 9h à 18h), vous pouvez utiliser votre disque de stationnement européen et disposer alors de deux heures de stationnement gratuit", ajoutent les autorités.

Les règles de la zone bleue, elles, sont identiques à propos des rues concernées, ainsi que des modalités d’obtention des cartes de stationnement. La validité de la carte de stationnement ne change pas, elle aussi. Une fois que le terme approchera, un email de rappel sera envoyé pour renouveler la carte. Des permanences sont organisées les jeudis à l'Hôtel de Ville afin d’aider les citoyens qui éprouveraient des difficultés à encoder leur carte de stationnement.