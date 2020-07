Un appel aux futures joueuses est lancé.

Il y aura prochainement une nouvelle équipe de football féminin dans la région. Sous l'impulsion de Violette Carpin, une apprentie footballeuse seneffoise, un projet est en tout cas lancé de ce sens du côté d'Arquennes (Seneffe). "Je trouvais cela dommage que ce sport ne soit pas accessible aux femmes à Seneffe", explique la jeune femme. "Il existe des équipes à La Louvière, Chapelle ou Manage mais pas encore du côté de Seneffe."

Dès le mois de septembre, une plage horaire a été réservée au stade du Plennevaux, à Arquennes, pour mettre sur pied ce projet. Et ce grâce à la collaboration du service des sports et du FC New Arquois. Un entraîneur a également été trouvé en la personne de Silverio Coccoda, tout comme une déléguée, Amal Sadellah, également impliquée dans le lancement du projet tandis que plusieurs sponsors ont déjà répondu à l'appel.

Il ne manque désormais plus que des coéqupières pour accompagner Violette, la première joueuse de cette nouvelle équipe. "Il y a déjà quelques personnes intéressées mais il en faudra d'autres. Nous lançons donc un appel à toutes les Seneffoises et autres jeunes femmes de la région", poursuit Violette. "Il suffit d'avoir 18 ans. Il ne faut pas spécialement avoir déjà joué avant, tout le monde est le bienvenu car l'objectif premier est de rendre le football accessible aux femmes à Seneffe."

L'équipe débutera donc avec une saison d'essai, sans s'inscrire à une compétition officielle mais en disputant plusieurs rencontres amicales. "Cela permettra de mettre en place l'équipe, d'attirer des joueuses. Nous allons nous entraîner une fois par semaine, le jeudi de 19h à 20h30. Et puis nous tenterons l'année prochaine de nous inscrire au championnat."

> Pour rejoindre l’équipe ou avoir plus de renseignements, vous pouvez contacter Violette Carpin au 0474/13.09.32 ou par mail à violettecarpin@hotmail.com.