Le ministre Willy Borsus vient d'officialiser l'échec des négociations.

Le projet de relance de l'usine Durobor, à Soignies, ne verra pas le jour. La décision a été prise ce vendredi matin et annoncée dans la foulée aux ex-travailleurs de la gobeleterie qui portaient ce projet. Le ministre de l'économie Willy Borsus et la Sogepa, bras financier de la Wallonie et propriétaire des murs de Durobor, ont dû se résoudre à trancher dans ce sens au bout de plus de 10 mois de négociations.

La Sogepa et le ministre expliquent que, malgré l'étude de nombreuses pistes dans la production, le packaging et le recyclage de verre, le projet n'est pas parvenu à déboucher sur des perspectives de viabilité à moyen ou long terme. Le secteur s'avère en effet très concurrentiel avec l'émergence d'usines de haute technologie dans les pays de l'est et en Turquie.

Or, le site de Durobor possède des installations trop anciennes pour rivaliser et il aurait fallu investir beaucoup trop d'argent pour rénover le matériel, sans garantie que l'usine sonégienne puisse se faire une place dans ce marché concurrentiel. "Durobor fut un fleuron de notre économie wallonne", commente le ministre Willy Borsus. "Toutes les parties prenantes ont été fortement mobilisées pour pouvoir préserver ce patrimoine économique et ce savoir-faire wallon. Nous devons malheureusement constater aujourd’hui l’impossibilité de redéployer l’entreprise sur sa base historique."

Une volonté de reconvertir le site

Est-ce la fin définitive de Durobor ? En tant que gobeleterie, très probablement. Mais selon la Sogepa, il n'est pas exclu que le site retrouve une activité dans les prochains mois. Il existe en effet une volonté de reconvertir le site de Durobor avec de nouvelles activités industrielles, en rupture avec le secteur de la gobeleterie. "Le Gouvernement wallon et la Sogepa initient aujourd’hui une série d’études, tous secteurs confondus, qui pourraient déboucher sur une reconversion du site pour y accueillir un nouvel écosystème d’activités économiques", assure le cabinet du ministre.

Pour rappel, la faillite de l'usine Durobor a été prononcée à la fin du mois d'avril 2019. Un projet de relance avec l'engagement de 75 personnes avait été proposé quelques semaines plus tard par un groupe d'anciens travailleurs avec besoin financier entre 10 et 12 millions d'euros pour restaurer l'outil. Mais après plusieurs mois de travail et de nombreuses pistes explorées, les éléments nécessaires à la reprise de l'usine n’ont pas été réunis.