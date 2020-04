Saga Durobor, épisode 128. Même si les négociations se font actuellement dans l'ombre, le projet de reprise est toujours bien vivant. Et ce, malgré la crise sanitaire actuelle. "Nous sommes toujours en contact étroit avec la Sogepa, confie Jean-Louis Delmoitiez, ex-DRH de l'usine et membre de l'équipe d'anciens travailleurs qui pilote le projet. "Pas plus tard que lundi, l'expert en comptabilité est revenu vers nous avec la consigne qu'il fallait rendre le dossier encore plus percutant."