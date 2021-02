A partir de ce lundi 15 février et pour une durée de 3 semaines, une portion de l’autoroute E42/A15 (entre Houdeng-Goegnies et Bois d’Haine) sera complètement fermée à la circulation de nuit, en semaine, en direction de Charleroi. Ces travaux, effectués entre 21h et 6h, consisteront notamment à réaliser l’entretien de la végétation.

Pour permettre aux équipes d’effectuer leurs missions en toute sécurité, une déviation autoroutière sera mise en place : les usagers circulant sur l’E42/A15 vers Charleroi devront emprunter l’E42/E19-A7 vers Bruxelles, puis l’A501 (via l’échangeur de Familleureux). Ils pourront ensuite remonter sur l’autoroute via l’échangeur de Bois d’Haine. Il est à noter que l’accès à l’autoroute E42/E19-A7 vers Bruxelles depuis l’échangeur n°21 "Le Roeulx" ne sera pas ouvert durant deux nuits.

"Cet entretien de la végétation, qui vise à assurer la sécurité des usagers, est effectué selon la méthode approuvée par le Département de la Nature et des Forêts (DNF) du SPW et selon les consignes émises par le service Environnement du SPW Mobilité et Infrastructures", précise-t-on du côté de la Sofico. "Il est réalisé de nuit pour pouvoir limiter les risques liés à ces opérations tout en impactant le moins possible les usagers. Ces fermetures nocturnes seront également mises à profit pour remplacer des glissières de sécurité."