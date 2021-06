Dans le cadre de travaux qui devaient normalement débuter la semaine prochaine, sur les joints de dilatation du pont de l’échangeur n°20 Houdeng-Goegnies, surplombant l’autoroute E42/A15, des dégradations plus conséquentes viennent d’être constatées lors d’un examen. Il a donc été décidé de manière préventive de procéder à la fermeture de l’ouvrage plus tôt.

Des auscultations complémentaires et approfondies seront menées pendant ce mois de juin. A la fin, les éventuelles opérations supplémentaires à mener et leur calendrier seront fixés. Les équipes mettent tout en œuvre pour permettre de rouvrir ce pont à la circulation dès que possible.

Des modifications des conditions de circulation sont à prévoir. Il est toujours possible de monter ou de quitter l’autoroute depuis cet échangeur, mais il est impossible de circuler sur le pont passant au-dessus de l’autoroute. Des déviations sont mises en place. Le SPW précise qu'aucun impact n’est à noter sur l’autoroute elle-même. Ces travaux, financés par la SOFICO, seront réalisés avec la collaboration de son partenaire technique, le SPW Mobilité et Infrastructures