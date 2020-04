Plusieurs rassemblements ont été constatés par la police.

Le Quartier central était déjà calme suite à la fermeture forcée de la plupart de ses commerces. Il le sera encore davantage dès ce mercredi. Le bourgmestre Xavier Dupont a en effet décidé de procéder à une fermeture administrative du magasin Coco Shop "suite à différents faits établis par la zone de police". Dont des rassemblement de personnes à proximité, consommant des boissons alcoolisées provenant du magasin.

Situé rue Ernest Martel, ce press-shop ne rouvrira donc pas avant le 19 avril, au plus tôt. "Durant cette période de confinement, les rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air, constituent un danger particulier pour la santé publique et doivent par conséquent être limités", explique le bourgmestre. "Les rassemblements proximité de l'établissement sont réguliers et découlent incontestablement de l'exploitation du Coco Shop."

En date du 31 mars, la commune d'Ecaussinnes comptait cinq cas de Covid-19 reconnus positifs sur son territoire. Les autorités communales ne veulent évidemment pas assister à une augmentation de ce chiffre. "La décision a été prise, au bénéfice de l'urgence et ce afin de ne pas mettre en péril les efforts qui sont fournis par la majorité de la population pour endiguer la propagation du virus. Le gérant a été auditionné ce mardi par mes soins et l'ordre de fermer son magasin lui a été signifié."