Bonne nouvelle pour la commune d'Ecaussinnes. Le gouvernement wallon a marqué son accord pour octroyer près de 109 000 euros de subsides dans le cadre du Plan d'Actions en faveur de l'Energie Durable et du Climat (PAEDC) via le processus POLLEC (Politique Locale Energie et Climat). Cette aide se divise en deux volets : 75 000 euros pour le soutien aux investissements et 33 600 euros pour le soutien en ressources humaines.

Les collectivités locales jouent un rôle essentiel dans la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques. Pions majeurs de la sensibilisation du personnel et des concitoyens ainsi que de la mobilisation des acteurs sur le terrain, les communes sont les pièces maîtresses des défis de demain. En effet, l'engagement de nos territoires vers une économie bas carbone, plus résiliente aux crises, paraît que jamais indispensable, tant du point de vue environnemental qu'économique.

Pour rappel, la Wallonie a soutenu de 2012 à 2017 l’engagement des communes dans la Convention des Maires à travers le programme POLLEC. En 2017, elle a formalisé officiellement ce rôle de soutien en s’engageant comme coordinateur régional de la Convention. Cette mission implique un certain nombre d’engagements dont celui de fournir, aux communes, un soutien financier et des opportunités pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un PAEDC.

Les communes qui s’engagent dans la Convention, doivent remettre le PAEDC dans les deux ans suivant la signature de la Convention. Pas moins de 170 communes ont à ce jour signé la Convention des Maires et 154 communes disposent actuellement d’un PAEDC, dont la commune d'Ecaussinnes. La commune d'Ecaussinnes s'est clairement engagée sur le long terme dans le développement durable en engageant un nouveau conseiller en énergie.

La Commune d’Ecaussinnes a par ailleurs fait part de son intention d'engager un "Agent technique en chef - Bâtiments" pour faciliter, notamment, la mise en place des actions concernant les bâtiments communaux liées au PAEDC de la Commune. "Obtenant dès à présent ce subside et le feu vert de la Région wallonne, la Commune doit dès à présent mettre en pratique son plan d’actions sur le plan énergétique", estime le conseiller communal Sébastien Deschamps.