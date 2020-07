Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 17 juillet.

Pour la troisième année consécutive, plusieurs familles écaussinnoises vont participer à un véritable défi environnemental. Pendant plusieurs mois, elles devront réduire au maximum leur consommation de déchets, notamment grâce à leur participation à différents ateliers qui fourniront de nombreuses astuces ou au partage d'expériences d'autres familles écaussinnoises.

Lors de la première édition du défi, 24 familles se sont en effet lancées dans l’aventure de janvier à juin 2018. Puis, de janvier à juin 2019 pour la seconde édition, ce sont 33 familles ont participé à l'initiative. Cette année, les inscriptions sont limitées à 12 familles en raison de la crise sanitaire. Elles devront réaliser ce défi de septembre 2020 à mai 2021, soit une expérience de neuf mois pour changer totalement son comportement.



Au bout des six mois de défi pour le défi de 2018, l'ensemble des 18 familles avaient atteint en moyenne une réduction de 41% des quantités de déchets résiduels (en plus des déchets faisant l’objet de collectes sélectives). Elles sont passées d'une moyenne de 59 kg/pers/an en 2017 à une moyenne de 35 kg/pers/an en 2018. Pour les familles inscrites en 2019, la moyenne est passée de 42,6 kg/pers/an en 2018 à 35,51 kg/pers/an en 2019. A titre de comparaison, la moyenne globale de déchets résiduels pour Ecaussinnes est de 81,4 kg/hab/an, ce qui est déjà une des moyennes les plus faibles de la Wallonie (140 kg/hab/an).

Les familles intéressées par ce troisième "Défi zéro déchet" ont jusqu'au 17 juillet pour rentrer leur dossier de candidature auprès du service environnement de la commune d'Ecaussinnes. Pour obtenir de plus amples informations, les familles peuvent également demander une plaquette d’information reprenant les caractéristiques du défi ainsi qu'une partie des ateliers proposés.