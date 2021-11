U.P.

"A la sainte Catherine, tout bois prend racine", dit un dicton populaire, qui rappelle que la période idéale pour planter des arbres est au cœur de l'automne. Depuis quelques années, la Wallonie organise une semaine de l'arbre, où des plants sont distribués au grand public durant le week-end le plus proche de la sainte Catherine fêtée le 25 novembre.

Cette année, ce sont 60 communes qui participent à l'événement. Ecaussinnes en fait partie et la Cité de l'Amour mettra les petits plants dans les grands à l'occasion d'une fête de l'arbre le dimanche 28 novembre, qui se tiendra à la plaine de jeux de Marche-lez-Ecaussinnes, de 10 h à 14 h. Au cours de cette demi-journée, ce sont 2000 plants d'arbre de 20 essences différentes qui pourront être distribués: des fruitiers (groseillers, framboisiers, cassissiers, noisetiers…) et d'autres essences comme des aulnes, des cornouillers, des hêtres, des fusains…

Comme il ne suffit pas de creuser un trou et de le reboucher pour planter un arbre, des conseils de plantation et de taille seront également dispensés au cours d'animations organisées par l'éco jardinage Legrand, qui donnera également quelques conseils pour remplir un dossier de demande de subventions régionales à la plantation de haies et d'autres.

Divers stands mettant en avant les actions en faveur de la biodiversité à Ecaussinnes seront également présent. Des ateliers de vannerie et de construction de nichoirs seront également mis sur pied.

Enfin, signalons que les heureux parents d'enfants nés en 2020 pourront recevoir un arbre fruitier dans le cadre de l'action "une naissance – un arbre", sur réservation. Les renseignements auprès du service environnement de la commune via environnement@ecaussinnes.be.