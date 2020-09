Le quartier Bel-Air poursuit sa métamorphose à Ecaussinnes. La société Imwo Invest, déjà impliquée dans la construction de plusieurs autres bâtiments de la cité, projette la construction d'un immeuble de 31 appartements et 2 commerces à la rue Marcel Tricot. Il s'agit d'un immeuble en plusieurs parties avec deux étages en plus d'un rez-de-chaussée utilisé comme halls d'entrée et garages.

La demande de permis d'urbanisme a été déposée par Imwo Invest qui possède déjà le permis de lotir pour le terrain concerné. Les riverains ont tout de même l'occasion de s'exprimer durant l'enquête publique qui s'achève le 28 septembre. Les réclamations et observations écrites sont à envoyer au Collège communal par courrier ordinaire ou courrier électronique. Des explications sur le projet peuvent par ailleurs être obtenues auprès du service urbanisme.

En constance évolution depuis l'arrivée des premières construction en 2006, le quartier Bel-Air compte aujourd'hui plusieurs centaines de logements. Il s'est construit en deux premières phases. La première avec le quartier Perlinghi et le quartier des fleurs puis la seconde avec la construction de nouvelles voiries qui ont emprunté des noms de personnages importants d’Ecaussinnes. Dans le cas présent, Marcel Tricot (1883-1963) est l'un des fondateurs du fameux Goûter matrimonial.

© DR