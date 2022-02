En octobre dernier, la Ville d’Ecaussinnes donnait son refus pour le projet d’un immeuble de 18 appartements à la rue Cuvelier. La SPRL Marot Investland souhaitait démolir une ancienne maison de maitre pour y construire un nouveau bâtiment bien plus grand. La société a décidé d’introduire un recours contre ce refus auprès du gouvernement wallon. Désormais, la suite du projet dépendra de la décision du ministre Willy Borsus.

"Ils introduisent un recours donc ils essayent que le gouvernement wallon valide cette démolition et remette un avis contraire", explique Arnaud Guérard, l’échevin de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire. "Le dossier sera donc tranché par le ministre wallon de l’Aménagement du Territoire, Willy Borsus. Nous estimons que l’on devrait avoir cette décision au plus tard le 19 avril. Evidemment, nous espérons que le ministre confirme la décision qui a été prise par la commune".