L'Agence de développement local (ADL) d'Ecaussinnes n'est plus. Sur proposition de Xavier Godefroid, président du conseil d’administration et Véronique Sgallari, échevine du commerce, le CA de l’ADL a décidé ce mercredi soir de mettre fin à ses activités afin de "redéployer l’instrument de soutien au tissu économique local dans un souci de meilleure efficience et d’économie des deniers publics".

Financièrement, l'ADL n'est pas parvenue à tenir le choc des dernières semaines. "Force est de constater que le soutien via les subsides régionaux ne peut être perçu car l’ADL d’Ecaussinnes n’a pu obtenir l’agrément de la région wallonne et cela, suite au moratoire qui perdure", explique Véronique Sgallari. "Le Covic-19 a également un impact non-négligeable sur les finances communales. Nous nous devons de gérer les deniers communaux en bon chef. Il ne s’agit pas d’une décision facile, mais c’est sans aucun doute une décision responsable, consciente des enjeux actuels et des défis à venir."

L'ADL écaussinnoise a été créée en 2014 avec pour objectif de mettre en réseau des partenaires locaux issus des secteurs public, privé et associatif et de faire émerger des projets créateurs d’activités économiques et d’emplois. "On retiendra l’accompagnement de plus de 300 personnes dans le développement de leur projet professionnel, l’organisation de nombreuses rencontres socio-économiques et de formations ad hoc, le redéploiement des marchés sur l’entité, la création d’une association de commerçants, l’organisation de « Ferme en Ferme » et d’autres événements permettant de promouvoir le savoir-faire local."

Les responsables insistent tout de même sur le travail réalisé au cours des dernières années qui a "démontré toute l’importance et la pertinence d’un instrument de soutien à l’activité économique locale." C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'échevine estime que le nouvel instrument devra être encore plus dynamique "ce qui requiert de travailler de manière plus transversale et d’être pleinement intégré dans la structure communale."

Le relais se fera désormais par l’échevinat du commerce qui assurera la transition. "Les discussions seront entamées afin identifier la manière la plus efficace et budgétairement viable de poursuivre nos actions."

Pour l'opposition, cette décision était nécessaire. "L'ADL a été créée sur de mauvaises bases", estiment Sébastien Deschamps et Bernard Rossignol, représentants du groupe Ensemble. "Contrairement à d'autres communes, elle a en effet été créée sur fonds propres, sans recevoir l'agrément de la Région Wallonne. Depuis 2014, celle-ci a coûté environ 400 000 euros à la commune d'Ecaussinnes et à ses habitants. La commune versait en effet un subside annuel de 60.000 euros par an à l'ADL."

"Nous saluons la sage décision de dissolution de l'ADL qui aurait dû être prise bien plus tôt à nos yeux", poursuivent-ils. "Nous serons attentifs au bon développement de l'association des commerçants que nous soutenons, destinée à remplacer partiellement l'ADL. En cette période difficile liée au coronavirus, les commerçants d’Ecaussinnes méritent tout notre soutien. La situation pour de nombreux commerces est critique. Une bonne gestion communale s’impose."