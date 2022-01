Epidémiologiste de renom, Marius Gilbert viendra le 21 janvier à Ecaussinnes présenter son livre « Juste un passage au JT ».

Ingénieur agronome de formation, directeur de recherches du FNRS et vice-recteur à la recherche et à la valorisation à l’Université Libre de Bruxelles, Marius Gilbert n’est plus vraiment à présenter. Intervenant très régulièrement dans les médias afin d’expliquer l’origine et l’évolution de la pandémie, il est ensuite appelé à rejoindre le groupe d’experts chargés de « l’Exit Strategy ». Soit, penser la sortie de crise communément appelée le « déconfinement ».

Le scientifique revient désormais au-devant de la scène avec cet ouvrage dans lequel il aborde cette période durant laquelle il a dû cohabiter avec la pandémie, la surmédiatisation et le pouvoir politique.

Dans son ouvrage, Marius Gilbert revient sur son vécu personnel, il y aborde ses craintes, sa vision de la crise sanitaire qu’il a partagée durant des mois avec le public en veillant à ne pas être alarmiste sans toutefois tout banaliser.

La conférence sera suivie d’un débat. Le public aura également la possibilité d’y acheter l’ouvrage.