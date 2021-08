Durant les vacances scolaires, les communes profitent de l’occasion pour réaliser certains travaux. C’est le cas à Écaussinnes, où un chantier débutera ce lundi 16 août au niveau de la rue des Bas Rouges. Des ouvriers s’attaqueront aux travaux de rénovation du RAVel sur la zone en pierrailles qui longent le canal.

Concernant le calendrier, les travaux sont planifiés sur une durée de vingt jours ouvrables. Le chantier pourrait prendre du retard en cas d’imprévus, ou avec de mauvaises conditions météorologiques comme nous avons connu depuis le début de l’été. "Ces travaux consisteront à aménager le chemin empierré, en y créant un chemin cyclopiéton de type RAVel en asphalte, restant accessible au charroi agricole", précise-t-on du côté de l’administration écaussinnoise.

Par conséquent, ce chantier impactera les riverains. La circulation et le stationnement seront interrompus pendant la durée des travaux sur le tronçon en pierrailles, entre la rue du Poirier et la rue Triboureau.

L’objectif est donc d’y favoriser la mobilité douce, tout comme une série d’autres travaux sur la commune. On peut notamment pointer l’avancement de la réhabilitation de la ligne 106, avec la rénovation de l’ensemble des ponts du tracé. La finalisation des réparations effectuées sur l’ensemble des ouvrages donnera le "go" à la seconde phase. La voirie sera équipée des aménagements Ravel, tels que les glissières et passerelles cyclables, avant que le reste du tracé ne se transforme en voie pré-Rave. Les projets progressent donc dans la Cité de l’Amour.