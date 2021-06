C’est une première à Écaussinnes. Des ateliers inclusion seront lancés dès le 18 juin pour les enfants extraordinaires, les déficients visuels, mais aussi les seniors. Un projet en collaboration entre les services seniors et personne handicapée de la commune, avec le secteur éducation permanente et jeunesse de Hainaut Culture Tourisme. "Nous avions rencontré différentes associations pour réaliser ces ateliers", explique l’échevine, Véronique Sgallari. "Et nous avons vite compris que ça serait difficile de proposer ça à Écaussinnes sans aide."

Les services se sont donc retournés vers Hainaut Culture Tourisme. "Nous avons discuté et le projet a finalement pu avoir lieu", poursuit Véronique Sgallari. "Les ateliers seront animés par Ariane Zielonka du département éducation permanente et jeunesse, qui s’y connait vraiment dans ce domaine. L’objectif final est d’organiser plusieurs rencontres participatives pour viser l’inclusion des enfants porteurs d’un handicap et des personnes souffrant de déficience visuelle avec les ainés."

Après une première rencontre découverte, les activités seront adaptées selon les envies des participants. Pour leur première rencontre, les enfants iront se balader dans le bois, où un parcours sensoriel a été créé. Une fois par mois, Ariane Zielonka réalisera des ateliers avec pour fil conducteur l’art plastique et la nature. "À la fin d’année, une grande réunion rassemblera toutes les catégories avec le même principe, c’est-à-dire, autour de l’art. Le but, c’est vraiment de se rassembler et d’aider ces personnes qui en ont besoin."

Des ateliers très demandés par les parents notamment. "Lors d’une réunion citoyenne pour les parents d’enfants extraordinaires, ils étaient demandeurs d’activités pour ces enfants", confie l’échevine. "Et je trouve que c’est important de répondre à cette demande, mais surtout, de comprendre l’autre. Plus on les connait, moins il y aura de jugement. Ce sont des valeurs essentielles !"

Et les premiers rendez-vous sont déjà fixés. Pour les ainés, il se déroulera le vendredi 18 juin, de 10h à 12h au sein de la salle du Conseil à la Grand-Place. La première rencontre pour les enfants ou jeunes porteurs d’un handicap est programmée le dernier mercredi du mois, le 23 juin, de 14 à 16h au foyer culturel de l’Avedelle. Quant aux déficients visuels, elle se déroulera le vendredi 25 juin de 10h à 12h, également au foyer culturel. Les informations d’inscriptions sont disponibles sur le site internet de la commune.

Pour une bonne organisation, et pour respecter les normes toujours en vigueur, des groupes de 10 à 12 personnes seront composés. Ainsi, les participants seront encadrés afin de s’amuser en toute sécurité. Le calendrier complet sera, lui, transmis à chaque participant lors des premières rencontres.