L'Ecole du Goût le Petit Granit va expérimenter un nouveau répulsif on ne peut plus naturel.

Les limaces et les escargots sont les plaies d'un potager. Différents types de répulsif existent et, à l'exception des chauves, un est à portée de beaucoup de mains: le cheveu. En effet, les gastéropodes détestent errer dans ce type de matière qui les irrite ou reste agglutinée à leur corps. Ces cheveux peuvent être déposés autour des plantations et constituent des barrières difficilement franchissables par ces bestioles qui raffolent de vos salades.

A Soignies, la section coiffure du Lycée provincial des Sciences et des Technologies génère une grande quantité de cheveux coupés. Ceux-ci sont jusqu'à présent considérés comme des déchets et terminent à la poubelle. Or, ces cheveux peuvent s'avérer bien utile pour l'Ecole du Goût, la section cuisine du lycée provincial implantée au Petit Granit à Ecaussinnes. Les limaces et escargots trouvent trop souvent les jeunes salades du potager bio à leur goût, induisant ainsi un rendement faible. Pourquoi ne pas utiliser ces kilos de cheveux générés par l'école de coiffure pour protéger les légumes du Petit Granit?

Réduction des déchets et nouveaux savoirs