Les lumières allumées, les portes grandes ouvertes, des dizaines de personnes et même des files à l'entrée. Il y avait comme un avant-goût de résurrection ce vendredi soir au cinéma Le Royal, à Ecaussinnes. Non, la première séance n'est pas encore pour tout de suite. Si plus de 80 personnes se sont rassemblées dans le café attenant à la salle de projection, c'est parce que Yves Verly y organisait une réunion afin de présenter son projet

Ce cinéphile écaussinnois rêve depuis plusieurs années de faire renaître Le Royal. Et il n'a jamais été aussi proche de la concrétisation. "C'est formidable que tant de monde soit venu", se réjouit Yves Verly. "La salle était pleine à craquer. Et beaucoup de gens se sont montrés intéressés et se sont inscrits sur une liste afin de participer avec nous au projet. Ce sera donc un cinéma de quartier par et pour les citoyens."

© DR



Pas moins de 40 personnes ont effectivement montré leur intérêt. Yves Verly, qui a connu de nombreuses péripéties pour faire évoluer ce projet, pourra donc désormais compter sur une équipe qui se constituera au fur et à mesure de réunions qui s'enchaîneront dans les prochains mois. "J'ai d'abord présenté l'ensemble du projet à tout le monde. Puis nous avons expliqué comment nous comptions procéder pour récolter des fonds afin de réaliser les travaux nécessaires qui s'avèrent très coûteux."

Les premiers groupes de travail permettront de mettre sur pied un plan financier complet. Dans la foulée, une campagne de financement participatif sera probablement lancée afin d'obtenir quelque 400 000 euros estimés pour les travaux. L'objectif étant de proposer une salle totalement rénovée de 200 à 250 places. Et ce, d'ici la fin 2021 ou en 2022, selon les meilleures prévisions.

Fermé et à l'abandon depuis de nombreuses années, le Royal a ouvert pour la première fois en 1919 et a connu son heure de gloire à l’époque du cinéma muet et dans les premières années de sa version sonore. La rénovation des lieux impliquerait également la sauvegarde des fresques d'Henri Lejeune - que Julos Beaucarne surnommait le Michel-Ange des Scaussinous – qui décorent les murs du café.

© DR



© DR