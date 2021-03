La bière, en Belgique, c’est tout un art. Notre pays compte près de 250 brasseries artisanales et industrielles, et plus de 1500 bières. Une richesse dont est consciente la section hôtelière du Lycée provincial des Sciences et des Technologies de la commune d’Écaussinnes. Véritable restaurant didactique, le Petit Granit apprend aux élèves les techniques complexes pour brasser une bière. Un beau projet qui aboutira à la création de leur propre bière artisanale. "C'est la première bière artisanale que nous brassons avec des ingrédients bio",explique Cédric Baise, professeur de salle et de cuisine.

Pendant plusieurs semaines, les élèves de la section découvriront pas à pas la confection de notre patrimoine. La torréfaction, le maltage, toutes les étapes sont suivies dans les locaux de l'école, sous l'oeil attentif et les conseils avisés de J-B Hemberg, maître brasseur. "On broie le malt pour que les sucs se dégagent quand on va faire bouillir l'eau", précise Cédric, un élève. "Le malt est plongé dans l’eau qui est chauffée à trois températures différentes."

Un projet qui rassemble différentes compétences. "Il allie la technologie de cuisine, la salle, boulangerie, les mathématiques et sciences", énumère Stephan Retif, professeur de Sciences. "Toutes les matières scolaires sont aussi brassées. Par exemple, ils doivent apprendre à utiliser la règle de trois. C'est du concret et notre école cherche à ouvrir les horizons." Des activités qui peuvent donner du sens à des matières parfois peu concrètes pour les élèves. Ces derniers apprendront également à confectionner du pain maison Petit Granit avec le malt et le mou récupérés.

Les apprentis brasseurs semblent apprécier le moment. "Les secrets de conception ont été divulgués à nos élèves de 4ème année en section hôtellerie qui motivés et intéressés, nous réservent à l’avenir quelques belles surprises gustatives dans notre restaurant", assure Sonia Dupont, la Directrice. "Le début d'une belle aventure de plusieurs semaines riche en apprentissages concrets, de partages, d'interactions et de découvertes !"

Les premiers chanceux pourront déguster la bière 100% bio lors de la journée porte-ouverte du Lycée provincial des Sciences et des Technologies. Rendez-vous au mois de mai, si la situation sanitaire le permet.