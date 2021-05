C’était l’un des points rajoutés en urgence à l’ordre du jour du conseil communal de ce mercredi, à Ecaussinnes. Le groupe PS a déposé sur la table une motion demandant un cessez-le-feu immédiat dans les territoires palestiniens, dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Cela fait plusieurs semaines que les attaques s’enchaînent entre les deux camps, entraînant la mort d’enfants notamment. Réadaptée une première fois à l’évolution de la situation, les socialistes ont souhaité donner un signal à la Belgique et à l’Union Européenne.

L’une des demandes principales est adressée directement au niveau national. "Suite à la spirale de violence de ces dernières semaines, et au vu des besoins criants, nous demandons que le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées oeuvrent afin que les organisations humanitaires puissent, plus rapidement possible, de manière régulière et sans entraves, acheminer l’aide humanitaire et médicale", déclare le bourgmestre, Xavier Dupont. "Ainsi que le matériel nécessaire à la réhabilitation des infrastructures essentielles pour la population civile, en particulier à travers les points d’accès à la Bande de Gaza."