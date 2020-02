Une cavité de deux mètres est ouverte dans la voirie.

Quelques perturbations sont à prévoir au niveau de la rue de la Haie, à Ecaussinnes. À hauteur du square de la Libération, un effondrement de voirie s’est en effet produit ce lundi aux alentours de 16h30. La zone a bien entendu été sécurisée rapidement mais il ne sera temporairement plus possible de circuler en cet endroit.

"La cause de l’effondrement est encore inconnue. La zone est située entre deux anciens trous de carrière et ce n’est pas le premier effondrement du genre que l’on connait dans cette rue", explique Xavier Dupont (PS), bourgmestre. "Il n’est donc pas impossible qu’il s’agisse d’une zone fragile en sous-sol. La pente est en plus assez forte, ce qui peut conduire à des écoulements, voire des infiltrations en sous-sol, ce qui a conduit au creusement d’une cavité."

Visiblement, un camion de chantier est passé sur une zone déjà fragile, ce qui a suffit à provoquer l’effondrement. "La cavité fait environ deux mètres de profondeur. La seule chose qui tient encore, c’est la croute de tarmac. Heureusement, nous sommes situés à hauteur du square et non pas au niveau de la rue principale. L’impact sera limité tant pour le charroi habituel que pour les transports en commun. Seuls quelques riverains seront plus embêtés."

Evidemment, la ville espère pouvoir entreprendre les réparations le plus vite possible. "Mais nous devons d’abord identifier l’origine des faits. Il ne semble pas y avoir de canalisations en cet endroit. On peut donc a priori écarter la piste d’une fuite, comme cela peut parfois se produire. Mais nous souhaitons investiguer davantage avant de combler la fosse et reposer le tarmac."