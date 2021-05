Une modification budgétaire pour ce projet sera proposée dans les prochains mois.

Au lendemain de la fête des Mères, des habitants d’Ecaussinnes ont pointé un manque d’entretien au sein des cimetières de l’entité. Le conseiller communal (Ensemble), Sébastien Deschamps, a notamment parlé d’un "état des lieux peu engageant" concernant celui du village de Marche-lez-Ecaussinnes. "C’était pour certains l’occasion de rendre hommage à leur maman disparue et profiter des beaux jours pour venir fleurir les sépultures de leurs défunts", déclare Sébastien Deschamps. "Marche-lez-Ecaussinnes leur a offert un bien triste spectacle qui restera si rien n’est fait dans les prochains jours. Sommes-nous dans une prairie, ou dans un lieu que nos concitoyens ont choisi comme leur dernière demeure ?"

Confronté à ces commentaires, l’échevin en charge des cimetières à Ecaussinnes rappelle qu’un plan d’entretien est mis en place depuis longtemps. "Nous n’avons pas attendu les déclarations de Monsieur Deschamps pour commencer le travail", explique Philippe Dumortier. "Les remarques des citoyens sont effectivement un signal, mais il faut savoir que l’alternance de pluies et de soleil favorise la pousse de mauvaises herbes. C’est d’autant plus difficile à suivre avec l’interdiction des pesticides. Le temps estimé pour Ecaussinnes d'Enghien est de cinq jours, trois pour Marche et deux jours pour Ecaussinnes-Lalaing."