La commune d'Écaussinnes fait partie du peloton de tête en termes de transparence. En plus de proposer le conseil communal en diffusion vidéo depuis plusieurs mois, elle est une des seules communes de la région du Centre à rendre accessible les projets de délibération à tous les habitants, là où beaucoup de communes se contentent du minimum légal, à savoir la diffusion de l'ordre du jour.

Or, ce dernier est largement insuffisant pour que les habitants puissent suivre les débats du conseil communal et qu'ils comprennent les enjeux des points soumis au vote. Pour que les citoyens puissent avoir une vue claire des décisions proposées au conseil communal et de toutes ses implications, lire le projet de délibération, ou à tout le moins un résumé, est nécessaire.

Dès la fin du mois de novembre, la commune d'Écaussinnes ira un cran plus loin en matière de transparence en adoptant la plateforme, "deliberations.be". Celle-ci permettra de centraliser toutes les informations relatives au conseil communal au même endroit et rendra la navigation entre les différents éléments (vidéos, projets de délibération, ordre du jour…) plus aisée qu'aujourd'hui, où il faut naviguer entre différents onglets sur le site de la commune.

Presque tous les documents des conseillers communaux

Mais il y en aura même un peu plus, comme l'explique Julien Sluys, échevin de l'informatique et de la communication. "Actuellement le citoyen pouvait déjà retrouver sur le site internet de la commune les points du conseil communal sous format PDF. Grâce à cette nouvelle plateforme, le citoyen aura la possibilité de consulter les décisions ainsi que toutes les annexes des points soumis en séance publique du Conseil communal. Seules les informations exclues en vertu du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ne seront pas diffusées." En clair, le citoyen aura accès aux mêmes infos que les conseillers communaux, les données personnelles en moins.

Une meilleure communication et une transparence plus accrue des décisions prises en conseil communal était un engagement de la mandature. "L’accès à l’information favorisera la participation citoyenne et permettra un contrôle démocratique et citoyen du fonctionnement de la commune", estime Arnaud Guérard, échevin de la participation citoyenne.

La plateforme Deliberations.be sera en ligne pour le conseil communal de ce 24 novembre 2021.