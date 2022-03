En février 2021, la commune a décroché un subside via son opération de développement rural auprès de la ministre de l’Environnement, Céline Tellier, pour réhabiliter l’ancienne église du Sacré-cœur en un espace socio-culturel. Au cours des mois d’août, de septembre et d’octobre 2021, une consultation citoyenne a été organisée. Les habitants ont ainsi été invités à faire part de leurs idées grâce au processus participatif appelé "maitrise d’usage" organisé par l’intercommunale Igretec, la Fondation Rurale de Wallonie et la commune d’Ecaussinnes.

Hier, le Conseil communal a acté de la fin de cette maitrise d'usage. Dès lors, les idées de projet proposées par les habitants en collaboration avec Igretec pourront être transmises au bureau d'études de la Ville afin de réaliser des esquisses de projet.

"L’année passée, aux alentours des mois d’aout, septembre et octobre : un processus de participation citoyenne s’est tenu de manière à récolter un maximum d’avis avant d’entamer les étapes ultérieures du projet", explique Arnaud Guérard, l’échevin de la Participation citoyenne. "Cette étape du processus c’est pour pouvoir préciser les orientations de la fiche projet qui avait été établie par les citoyens pour alimenter notre bureau d’études en vue de réaliser les plans du projet. C’est l’idée d’un lieu qui a un ancrage local et de proximité qui a vraiment été plébiscité. Nous voulons que ce soit une infrastructure qui soit au service des Ecaussinnois qui n’a pas vocation à être un pôle supra-communal mais vraiment des activités qui s’intègrent dans une vie de quartier, dans une vie de village".

La réhabilitation envisagée de l'église du Sacré-Coeur suit 4 axes principaux que sont : la préservation d'un lieu de vie polyvalent modulable à destination des habitants, des associations et des acteurs touristico-culturels ; la tenue d'activités de plus grand ampleur ; la mise en place d'un espace permanent de rencontre et de vivre ensemble ainsi que le remplacement du clocher. "Nous parlons bien d'un espace avec une vocation culturelle assez marquée mais aussi avec une vocation polyvalente donc de manière à pouvoir accueillir différents types d’activités", explique Arnaud Guérard. "Nous parlons, par exemple, d'une configuration spectacle ; une configuration exposition mais aussi d’autres fonctions telles qu’un marché couvert. ".

Au cours des trois mois de consultation, les habitants ont pu faire parvenir leurs idées de projet à la commune. Ceux-ci pouvaient se manifester via une boîte à idées, par email ou dans une boîte disponible à la librairie "Le Chat Pitre". 59 personnes ont ainsi répondu à l'appel et parmi celles-ci, 56 avaient des proposition concrètes. Celles-ci ont été divisées en 4 catégories : la cohésion sociale (marchés, restauration, espaces de rencontres, ...) ; l'associatif (mouvements de jeunesse ; maison des jeunes ; lieu d'activités pour enfants), le polyvalent (boutiques, salles de mariage, ...) et la culture (lieu de spectacle et concert, bibliothèques, lieu d'expositions, ...).

Les trois fonctions les plus populaires qui ressortent de cette consultation citoyenne sont, dans l'ordre de préférence : la mise en place d'une salle de spectacles et concerts ; la mise en place d'une salle d’exposition et/ou de musée et l'établissement d'un marché couvert. Dès lors, les premières idées du projet de réhabilitation tournent autour de ces fonctions culturelles mais pas que. "Les habitants et le bureau d’étude Igretec recommandent en préprogrammation d’inclure la réflexion sur une salle de grande envergure qui se composerait, entre autre, d’une scène, d’une estrade, la prévision d'une zone d’accueil dans le bâtiment et si des portes d’entrée doivent être ajoutées, des commodités doivent être présentes donc il faut des endroits de stockage ; une cuisine ; un bar ; une cafétéria qui seraient nécessaires pour exploiter la salle dans toutes les situations".