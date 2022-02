Parlementaire pendant plus de 50 ans et ancien bourgmestre de Brakel, Herman De Croo viendra à Ecaussinnes le 24 février prochain. Dans le cadre d’une conférence intitulée "Paix intérieure et paix extérieure, source nécessaire de progrès", le "dinosaure" de la politique belge livrera ses recettes de progrès et de paix intérieure.

Président de la Chambre durant 8 ans et élu au Parlement durant 52 ans sans interruption, Herman De Croo a dû faire face tout au long de sa carrière à une série de crises politiques tant à l’échelle de la Belgique qu’à l’échelle internationale. Crises qu’il a toujours abordées en faisant preuve de sang-froid et d’une certaine sagesse acquise au fil du temps. De par sa manière de gérer les conflits, ce docteur en droit, diplômé de l’Université Libre de Bruxelles, est même devenu un proche conseiller de la famille royale belge. Ce fut le cas il y a une quinzaine d’années lorsque le roi Albert II a organisé une consultation avec Herman De Croo pour tenter de sortir de la crise politique qui avait lieu durant l’été 2007.

Bien qu’il ait mis fin à son mandat en laissant son siège parlementaire en 2019 à sa première suppléante Freya Saeys, Herman De Croo reste toutefois actif à la fois par le biais de conférences, en présidant le musée de l'automobile bruxellois Autoworld, en s'occupant du Centre pour l’étude de l’Afrique centrale, du Conseil européen pour la sécurité des transports ETSC, de la fondation cardiologique princesse Lilian ou encore du club de volley flamand Saturnus.

La conférence se déroulera le jeudi 24 février, à 19h45. Celle-ci est organisée dans la grange du Château, rue Georges Soupart à Ecaussinnes-Lalaing. Une inscription est requise et une participation de 2 euros est demandée.