Le conducteur a été transféré en prison.

Ce dimanche 14 juillet vers 23h30, alors qu’une équipe du service intervention de la zone de police de la Haute Senne était occupée sur la découverte d’un homme blessé dans un chemin de terre à Ecaussinnes , une voiture est venue s’immobiliser à proximité de l’intervention des policiers.

Lors de l’identification du conducteur et de sa passagère, les agents ont tout de suite remarqué une odeur plus que suspecte qui flottait dans le véhicule. La fouille de la voiture a en effet permis de découvrir 20 Kilos de speed, 480 gr de Kétamine, 2090 pilules de XTC, 1000 timbres de LSD, 1kg900 de Marijuana, des balances de précisons, des smartphones, une somme de 2090 euros et des sacs de conditionnement.

La marchandise a bien entendu été saisie ainsi que le véhicule. Le conducteur a été placé en état d’arrestation et lors de la perquisition à son domicile, un second véhicule a été saisi. Ce dossier a été placé dans les mains d’un juge d’instruction. Le conducteur a été transféré à la prison.

Quant à la personne blessée dans le chemin de terre, elle a été transférée au CHR du Tilleriau à Soignies. Ses jours n’étaient pas en danger.