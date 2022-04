Conteur, poète, comédien, écrivain, chanteur, sculpteur,… Julos Beaucarne avait plus d’une corde à son arc ! L’Écaussinnois, décédé en septembre 2021 à l’âge de 85 ans, s’était notamment imposé auprès du grand public avec sa chanson La P’tit Gayole. Il n’en fallait pas plus que pour les autorités communales d’Écaussinnes s’accordent afin de lui rendre hommage "de façon inédite." Un parc portera en effet son nom.

"Après mûre réflexion, le collège a souhaité célébrer Julos au sein au sein d’un lieu arboré et ouvert au public en permanence", explique Dominique Faignart, échevin de la culture. "L’actuel Parc du Souvenir deviendra donc le parc Julos Beaucarne." L’inauguration des lieux est prévue ce samedi 30 avril à 13h30, en présence d’amis et de membres de la famille, et sera suivie complétée de nombreuses animations familiales en clin d’œil à l’artiste.

"C’est une volonté essentielle que de proposer une journée ouverte aux familles." Un concert pour enfants avec la compagnie Ici Baba, le trio Vio&Co ou encore la présence de la Wallo’mobile sont au programme. "Julos était un infatigable défenseur de notre langue wallonne", rappelle l’échevin, qui entend donc marquer le coup en restant cohérent avec les valeurs chères au cœur de l’Écaussinnois d’origine, notamment en matière d’écologie.

Notons encore qu’Antoine Armedan clôturera la journée. "Nous avons la chance d’accueillir cet interprète de la chanson française, qui commence à se faire connaitre et qui, de surcroit, possède des liens de parenté avec Julos", souligne le bourgmestre, Xavier Dupont (PS). "Une balade à vélo sur les pas de Julos sera également accessible." Cette dernière sera commentée par Gérard Bavay, historien local.