L’occasion de revenir sur l’histoire de l’ASBL, ses objectifs et ses futures activités.

Il y a 20 ans, en février 2002, Pierre-Henri Vanderbecq, Pierre Rompato et Sébastien Deschamps partaient d’un constat : à une autre époque, les habitants d’Ecaussinnes et de Marche travaillaient dans leur village, pays agricole et de carrières. Depuis, beaucoup d’entre eux travaillent en dehors de leur ville réduisant ainsi les moments de partage entre citoyens. Les trois anciens responsables de mouvement de jeunesse ont alors eu l’idée de lancer l’ASBL Synergie pour rapprocher les Ecaussinnois.

"Notre but c’était de créer de l’animation, de la vie, faire en sorte que les gens aient des lieux pour se retrouver", explique Sébastien Deschamps, président de l’ASBL Synergie. "Nous voulions recréer du lien social. Beaucoup de gens travaillent à l’extérieur, ils n’ont plus de lieux pour se rencontrer et se connaître. L’un de nos objectifs était donc de créer des lieux de vie et des activités pour leur permettre de se retrouver et d'échanger, de développer la convivialité. Nous ne pensions pas que cette ASBL serait aussi florissante qu’elle l’est aujourd’hui".