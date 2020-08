Ils ont dû patienter cinq mois de plus que prévu à cause de la crise sanitaire mais ils peuvent désormais enfin concrétiser leur projet. Les membres de la Maison des Jeunes d'Ecaussinnes lancent officiellement leur chaîne de radio ce vendredi 4 septembre à 18 heures.confie Gontran Huylenbroekc, coordinateur de la MJ Epidemik.

"Nous étions censés inaugurer la radio à la date du 27 mars", explique la MJ Epidemik. "Certains diront que nous avons provoqué tout ça avec un nom un peu trop explicite qui aura mené notre monde dans cette crise. Que nenni ! On vous garantit qu’on n’y est pour rien, la seul épidémie que nous voulons porter est celle de la bonne humeur et de la bonne musique."

Dès ce vendredi soir, Epidemik Radio sera écoutable partout et 24 heures sur 24, via le site internet qui lui est dédié et via la plateforme de streaming Deezer. L'aventure commencera en musique, comme chaque vendredi soir, avec une programmation moderne et dansante tandis que la diverses émissions rempliront les grilles du reste de la semaine. Aux commandes : Cyprien, le responsable de la radio, Gontran et toute l'équipe de la MJ Epidemik.

"Nous avons déjà mis plusieurs interviews et émissions en boîte", poursuit Gontran. "Il y aura des rencontres, des découvertes, de la culture, des portraits ou des reportages. Et les jeunes participeront bien évidemment activement car notre mission principale est de les rendre citoyens, responsables, créatifs et solidaires. Nous les formerons techniquement à utiliser le matériel tout en les briefant sur les codes et la bonne conduite à respecter."

Les jeunes pourront donc construire des émissions radio de A à Z, grâce aux bons conseils des animateurs de la MJ Epidemik. Si ce beau projet peut aboutir, c'est notamment grâce à un subside de 7 000 euros accepté par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre des soutiens aux projets jeunesses.