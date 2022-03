Voilà maintenant deux ans que la rénovation de l'espace Sainte-Philomène a débuté à Ecaussinnes. Deux années durant lesquelles la commune a transformé les différents espaces de l'ancien hospice en une future maison multiservices. Peu à peu, les travaux de réhabilitation du bâtiment touchent à leur fin. L'ouverture de ce nouvel espace devrait avoir lieu à la fin du mois de mai prochain, le temps d'apporter les dernières touches.

"Pour le moment, nous sommes en train d'installer le mobilier. Nous sommes vraiment dans l'étape de parachèvement du bâtiment donc les luminaires sont entrain d'être installés, les derniers travaux de peinture interviennent", explique Arnaud Guérard, l'échevin de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. "Il y a encore pas mal d'opérations en cours donc les travaux se poursuivent à un rythme soutenu jusqu'à la fin du mois d'avril ou au 2 mai, date à laquelle la bibliothèque est susceptible de prendre ses quartiers dans le nouveau bâtiment. C'est vraiment un gros challenge pour la commune, la bibliothèque et les services communaux de déménager".

Le nouvel espace Philomène accueillera donc d'ici moins de trois mois la bibliothèque communale. Pour ce faire, celle-ci devra donc fermer ses portes pour une durée de 3 à 4 semaines durant lesquelles l'ensemble des livres devra être rangé, réempaqueté et transporté des anciens locaux vers l'ancien hospice. Cette nouvelle bibliothèque prendra alors ses quartiers au rez-de-chaussée du bâtiment et une ludothèque viendra en compléter les services. Le reste du bâtiment, quant à lui, sera dédié aux services communaux et aux services associatifs qui devraient s'installer durant le mois de juin.

"Dans la foulée, nous aurons le reste de la maison multiservices qui pourra également être ouverte dans le courant du mois de juin avec les différents services communaux et les espaces associatifs. Ce sont les services en contact réguliers avec le public donc notamment, la culture, le sport, la jeunesse, le service de la participation citoyenne ou du logement", explique Arnaud Guérard. "L'objectif c'est vraiment de pouvoir créer du lien avec les citoyens et les associations qui pourront également profiter de ces espaces puisque il y a une salle polyvalente de moyenne capacité dans le bâtiment qui permettra d'accueillir des ateliers et des activités pour environ 50 à 90 personnes et une grande salle de réunion".

Tournée vers le citoyen, cette maison multiservices proposera également la possibilité de logements pour les personnes en situation de crise. "Il y a également 5 logements de transit qui sont présents dans les ailes de l'espace Philomène qui permettent d'accueillir des personnes en situation d'urgence, que ce soit une urgence matérielle ou une urgence sociale. Ces logements là sont gérés par le CPAS de la commune".