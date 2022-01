Mercredi, plusieurs Ecaussinnois se plaignaient d’une forte odeur de chlore ou d’eau de Javel dans l’eau de ville. Bien que le chlore soit utilisé lors de la dernière étape de traitement de l’eau afin d'éliminer les bactéries, il ne doit pas y avoir d’odeur de chlore à la sortie du robinet. La raison de ce désagrément n’est donc pas normale.

"Il y a eu un incident, probablement momentané", explique la SWDE. "Il y a eu un "bug" dans le système d’injection et donc trop de chlore a été injecté dans l’eau. C’est la surchloration de l’eau. Le surdosage n’était pas énorme et il a été réglé très rapidement".

Bien que l’odeur du chlore puisse être incommodante, le produit n’est pas néfaste pour la santé. Afin de boire de l'eau de ville ou l'utiliser en cuisine, il faudra alors veiller à laisser l'eau reposer quelques instants pour faire évaporer le chlore.

"On utilise du chlore dans le processus normal de production et de distribution d’eau, c’est tout à fait normal", explique la SWDE. "Il faut s’avoir que le chlore s’évapore. S’il s’agit de boire l’eau, si vous la mettez en carafe et que vous attendez une heure, le chlore s’est évaporé. Il n’y a pas de risque pour la santé. Le chlore est injecté dans l’eau pour éviter, justement, toute contamination bactérienne pendant son transport au travers de kilomètres de canalisations jusqu’à l’arrivée au robinet".