Le 19 mars dernier se tenait la 68ème opération Arc-en-Ciel dans les rues d'Ecaussinnes. En soutien aux associations qui viennent en aide aux enfants défavorisés, l'opération Arc-en-Ciel organise, notamment, dans plusieurs communes de la région du Centre des collectes de vivres non périssables effectuées en porte-à-porte. Celles-ci sont ensuite redistribuées auprès d'associations actives dans les secteurs de l'Aide à la jeunesse, de la Jeunesse et de l'Enfance.

Cette année, les petites mains de l'opération Arc-en-Ciel, aidées des Mouvements de jeunesse, des secouristes d'Ecausecours et de volontaires, ont pu recueillir 825kg de vivres. L'ensemble de ces vivres est donc redistribué aux institutions reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles. A Ecaussinnes, l'opération est organisée au profit du Gai Logis spécialisé dans le secteur de l'aide à la jeunesse.

Le but de l'opération Arc-en-Ciel se veut simple et pragmatique. En effet, la nourriture reçue par les différentes associations participantes leur permettra de réduire leur dépense pour l'alimentation. De ce fait, des économies peuvent ensuite être réalisées et l'argent qui n'est pas employé pour cela pourra être destiné à d'autres activités tel que des excursions, des voyages ou encore l'achat de matériel.

Au total, l'édition 2022 aura récolté plus de 100 tonnes de vivres en porte-à-porte. "Nous avons récolté 102 tonnes de vivres non périssables soit 2 tonnes de plus que nécessaire pour couvrir la demande de base", explique Sophie Vanderheyden, responsable de l’opération Arc-en-Ciel. "Nous pouvons donc servir davantage d’associations bénéficiaires ! Et ce n’est pas fini, puisque nous acceptons les dons dans les magasins partenaires jusqu’au samedi 26 mars". Les personnes qui souhaitent faire des dons peuvent donc se rendre dans l'un des magasins participants jusque ce samedi inclus.