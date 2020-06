Après quasiment trois mois d'arrêt, les mouvements de jeunesse reprennent vie dans la région avec l'organisation des camps d'été. Du côté d'Ecaussinnes, ce sont près de 500 jeunes qui participent aux projets des scouts, du Patro et de l'unité des Guides. Ces enfants et adolescents sont aujourd'hui en pleine préparation pour les départs en camp au mois de juillet. Et, selon les conseillers communaux du groupe Ensemble, ils se sent parfois à l'étroit dans leurs locaux.

(...)