La proposition sera soumise au conseil communal du 25 mai.

Oui, les petites boutiques ont pu rouvrir leurs portes depuis la semaine dernière. Mais ce n'est pas pour autant que leur situation très compliquée sera réglée en un coup de baguette magique. Il faudra du temps à ces commerçants, à ces indépendants pour se relever de ces deux mois de fermeture. C'est pourquoi les communes de la région tentent d'actionner des leviers.

La plupart d'entre elles publient régulièrement des messages, notamment sur les réseaux sociaux, pour inciter à consommer local. Du côté de La Louvière, on a même lancé une campagne d'affichage pour soutenir les commerces louviérois. La commune d'Ecaussinnes tente aussi de prôner cette mentalité via ses canaux de communication mais l'opposition voudrait aller encore plus loin.

Lors du conseil communal du 25 mai, le conseiller communal Romain Deblandre (Ensemble) sondera le collège sur l’idée d’instaurer des "chèques commerces" dédiés à la promotion du consommer local. Ces chèques seraient à utiliser uniquement dans les commerces d'Ecaussinnes : le détenteur d’un chèque pourrait se rendre dans un des commerces affiliés au système et payer ses achats au moyen de ces chèques.

Selon l'idée du groupe Ensemble, ces chèques seraient certifiés par l’apposition du sceau de la Commune d’Ecaussinnes, auraient une durée de valeur limitée, et une valeur faciale de 25, 10 ou 5 euros. Pour pouvoir encaisser des chèques commerces, le commerce devrait être affilié au système communal en signant, via une adhésion gratuite, une convention dans laquelle il s’engagerait à accepter les chèques commerces.

Le commerce inscrit entrerait alors dans la base de données et disposerait d’un autocollant "Ici, on accepte les chèques commerces" à apposer sur sa vitrine. "Nous espérons que la majorité sera sensible à la détresse de nos commerçants, et à ce type d’initiative positive et peu coûteuse", commente le chef de file du groupe Ensemble Sébastien Deschamps.

Le conseil communal se penchera donc sur cette proposition ce lundi 25 mai.