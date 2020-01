Les déchets organiques pourraient ainsi être valorisés.

Dans une commune semi-rurale comme Écaussinnes, l’entretien des espaces publics génère une masse importante de déchets verts et donc des coûts élevés liés à leur gestion et à leur traitement. À cela s’ajoute également une série de déchets organiques produits par les agriculteurs et susceptibles d’être valorisés.

Mais encore faut-il le pouvoir. Ce mercredi, plusieurs agriculteurs et élus communaux se sont donc rendus à Thuin afin de visiter une unité de biométhanisation et prendre quelques renseignements. "La réflexion a été initiée il y a environ un an et demi afin de chercher des pistes d’économie en matière de déchets verts", explique Xavier Dupont (PS), bourgmestre. "Des contacts ont été pris, notamment avec la société qui a développé cette unité à Thuin, et qui en développe actuellement une du côté de Nivelles."

Les contacts ont également été noués avec les agriculteurs de la commune. "L’apport communal ne serait pas suffisamment important pour faire tourner l’unité. Il fallait donc voir s’ils étaient intéressés par le concept. Cela semble être le cas. Alors que la visite était organisée en pleine journée, ils étaient six ou sept à nous accompagner. Les premiers retours semblent favorables." La gestion de cette unité de biométhanisation serait assurée par un ingénieur agronome de la société mais également par un agriculteur écaussinnois.

"Tous auraient un accès à l’unité via leurs empreintes digitales, ce qui leur offrirait la possibilité de déposer leurs livraisons de jour comme de nuit, selon leurs disponibilités. L’objectif est de leur permettre d’alimenter le processus sans pour autant bousculer leur journée." Rien n’est encore fait mais un terrain a déjà retenu l’attention des porteurs du projet. "Il faut un terrain d’au moins deux hectares pour envisager l’implantation. Au niveau communal, nous n’en avons pas à disposition. Il faudra donc discuter avec les propriétaires."

Si le projet venait à voir le jour, la commune ne jouerait qu’un rôle de facilitateur et n’interviendrait financièrement qu’au besoin, via une coopérative.