La journée de l’arbre, c’est ce dimanche 14 mars à Ecaussinnes. Programmé à la fin novembre de l’année dernière, l’évènement avait été reporté au mois de mars. Cela fait plusieurs semaines que les différents plants d’arbres sont disponibles à la commande, et c’est un véritable succès ! Le record a même été battu. "Les demandes d’arbres ont été bien plus nombreuses que les années précédentes", explique l’échevin en charge de l’environnement, Arnaud Guérard. "Tous les arbres ont été distribués et c’était la même quantité que l’année passée. Ça montre l’engouement des Ecaussinnois pour la nature."

Au total, ce sont 1 500 plants d’arbres qui ont trouvé un nouveau jardin dans la Cité de l’Amour. Indigènes, mellifères, les espèces les plus atypiques ont aussi séduit les familles. Mais ceux incontournables cette année ont été les arbres fruitiers. "La demande était très grande", constate Arnaud Guérard. "Même des fruitiers beaucoup plus rares comme le néflier. Sa période idéale pour la plantation n’est pas le printemps et pourtant, ils sont tous partis."

Un succès qui se reflète auprès des pépiniéristes. Ces derniers ont également remarqué une augmentation des ventes de leurs plants d’arbres. "Je suppose que les confinements ont probablement eu un impact sur l’évènement", déclare Arnaud Guérard. "Les Ecaussinnois ont eu le temps de réaménager leur jardin et de prendre conscience que la nature, c’est aussi important. C’est une bonne nouvelle pour la commune, qui accueillera beaucoup plus d’arbres cette année." Le succès a été tel que les commandes ont dû être clôturées plus tôt que prévu. Les fournisseurs n’étaient, en effet, pas en mesure de fournir des quantités supplémentaires vu les demandes qui affluent.

Ce dimanche, les Ecaussinnois chanceux iront récupérer leurs arbres à la plaine de jeux de Marche-lez-Ecaussinnes, à la rue transversale. Un dispositif a été mis en place pour respecter un maximum les consignes de sécurité. C’est pourquoi un ordre de passage précis a été organisé pour l’enlèvement.

Au vu de l’engouement de cette journée de l’arbre, l’échevin annonce qu’il y aura bien une autre distribution en novembre prochain. "Les Ecaussinnois ne devront pas patienter une année de plus", ajoute Arnaud Guérard. "L’objectif, c’est de pouvoir combler un maximum d’habitants. En espérant que d’ici là, nous puissions tous se réunir autour de cette journée de l’arbre."