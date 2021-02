C'est presque une tradition à Écaussinnes. Le dimanche 14 mars, la journée de l'arbre aura finalement lieu. Les habitants de la commune pourront recevoir des plants d'arbres gratuits, grâce à une collaboration entre les autorités communales et. "", déclare l'échevin de l'environnement, Arnaud Guérard. "

L'évènement a d'ailleurs pris de l'ampleur sur ces dernières années. Au total, ce sont des centaines d'arbres qui sont distribués et l'échevin espère pouvoir donner 1 500 arbres lors de cette édition. Toujours dans une démarche biodiversité, les plants n'ont pas été choisis au hasard. "Certains proviennent d'arbres indigènes", explique Arnaud Guérard. "Ils sont typiques de la région et se mêlent plus facilement à notre environnement et aux autres arbres présents." D'autres plants d'arbres, bénéfiques pour les insectes et la pollinisation, seront également disponibles ce dimanche 14 mars. Trois sont autorisés par famille.

Les conditions de distribution ont évidemment été adaptées. Dans les précédentes éditions, les familles se rendaient sur place et choisissaient les plants. La situation est un peu différente cette année. "Une réservation est obligatoire maintenant", commente Arnaud Guérard. "Une fois que la famille a réservé le ou les plans, une heure de passage leur est attribuée et seulement à ce moment, elle pourra récupérer ses plants." Les arbres sont à passer chercher à la plaine de jeux de Marche-lez-Écaussinnes, à la rue transversale. Le port du masque est évidemment obligatoire pour la seule personne qui viendra sur le site.

Malgré les circonstances, la commune a absolument souhaité maintenir l'évènement. "C'était important de ne pas l'annuler", continue Arnaud Guérard. "La situation sanitaire n'empêche pas de penser aussi à l'environnement. Le monde ne s'arrête pas pour autant." Prévue habituellement au mois d'octobre, cette année, la commune a décidé de post-poser l'évènement. Les activités qui étaient organisées auparavant, sont elles annulées. Apiculture, construction de nichoirs, tous ces ateliers n'auront pas lieu. "Il serait inconscient de les maintenir", explique l'échevin. " Ils sont toujours appréciés parce qu'ils permettent de sensibiliser les habitants à la biodiversité. Nous espérons qu'ils auront bien lieu l'année prochaine."

Si vous êtes Écaussinnois et que vous êtes intéressés par l'opération, vous pouvez réserver les plants au 067/493253.