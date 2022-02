La mise en place de la piste cyclable se fera tout au long de l'année.

Depuis deux ans, la ligne 106, reliant la gare d'Ecaussinnes et le centre du village au réseau RAVeL, fait l'objet d'une rénovation afin de devenir un pré-RAVeL destiné aux piétons, aux cyclistes et en partie aux cavaliers. Les travaux avaient débuté par la réhabilitation et la réfection complète des 5 ponts dispersés sur le trajet. Désormais, la deuxième phase de réhabilitation de la ligne a débutée.

L'objectif est de créer une piste cyclable de 2,40 mètres de large conçue pour permettre à deux cyclistes de se croiser. L'ancienne ligne de chemin de fer sera donc destinée à la mobilité douce en veillant à la préservation du maillage écologique et à la valorisation de la faune et de la flore le long du tracé.