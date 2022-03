Lors de la dernière Commission de l’environnement, de la nature et du bien-être animal, la député wallonne Sophie Pécriaux interpellait la ministre Céline Tellier quant à la déforestation opérée par l'entreprise TotalEnergies sur son site situé à Ecaussinnes. Pas personnellement informée de ce cas d'abattage ni des démarches judiciaires qui s'en sont suivies, la ministre de l'Environnement et de la Nature rejoint la position de son collègue Willy Borsus, ministre de l'Aménagement du territoire qui est de mettre en place une politique de plantations tout en faisant preuve de vigilance.

"S'agissant d'un permis d'urbanisme, le cas qui nous occupe ici relève d'infractions au CoDT, des compétences directes du ministre de l'Aménagement du territoire, comme l'a d'ailleurs signalé en commission le ministre Borsus qui a également évoqué des mesures de réparation potentielles à l'issue des procédures judiciaires", explique Céline Tellier, ministre de l'Environnement et de la Nature. "Je réaffirme ici ma conviction qu'une politique de plantations inédite comme nous la menons doit bien sûr s'accompagner de la plus grande vigilance des différentes autorités de Wallonie par rapport aux abattages et aux déboisements".

Dans le cadre de ses compétences, Céline Tellier veille notamment au respect des espaces boisés. Pour l'aider dans sa tâche, le Département de la nature et des forêts veille au respect des réglementations en vigueur concernant les abattages et la déforestation. Le département procède ainsi en la recherche et la poursuite d'infractions dans les cas nécessaires. Par ailleurs, depuis trois ans, les listes communales des arbres et des haies remarquables font l'objet d'une procédure d'actualisation. La dernière étape sera alors la publication de la liste au Moniteur belge très prochainement.

"Je suis intimement persuadée de l'importance des arbres et des haies en tant qu'éléments majeurs de notre patrimoine naturel", confie Céline Tellier. "C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai lancé un important programme de plantation et de mise en valeur de ces éléments, le programme Yes We Plant. L'une des actions du programme opérationnel en cours de réalisation consiste d'ailleurs en un renforcement de la législation relative aux arbres, aux haies et aux alignements afin de protéger au mieux ces divers éléments".