Un jury désignera la présidente et ses demoiselles d'honneur.

Qui succédera à Manon Lacroix et ses quatre demoiselles d'honneur ? Quelles jeunes Ecaussinnoises se verront offrir de véritables robes de princesse qu'elle porteront lors du Goûter matrimonial de 2020 ? La réponse sera donnée ce samedi 8 février au terme du bal des Amis du Folklore à la Maison du Peuple.

"Ce bal d'élection est une véritable institution à Ecaussinnes", assure Mélanie Detournay, présidente des Amis du Folklore, et présidente elle-même du Goûter matrimonial en 2010. "Tous les Ecaussinnois sont bien au courant de l'événement. Et encore plus les jeunes Ecaussinnoises. Toutes les jeunes filles âgées entre 16 et 24 ans ont en effet reçu une lettre nominative afin de le prévenir de la soirée et de les inviter à se présenter à l'élection si elles le souhaitent."

Les inscriptions à l'élection s'effectuant le soir-même, il est difficile d'évaluer le nombre de candidates à ce fameux Carrosse (nom donné au groupe formé par la présidente et de ses quatres demoiselles d’honneur). "Elles sont généralement une bonne douzaine à se présenter."

Pour avoir la chance d’être élues, les demoiselles seront amenées à se présenter devant le public présent dans la salle et passeront ensuite devant un jury de sélection. Mais très peu d'entre elles pourront revendique le titre de présidente. 'Pour cela, il faut avoir 18 ans le jour du Goûter et avoir été au moins une fois demoiselle d'honneur auparavant", explique Mélanie Detournay.

Toutes les filles seront départagées sur base de différents critères mais pas sur le physique. "Pour être élue, il faut posséder de bonnes qualités d'éloquence : pouvoir parler en public, répondre aux questions des journalistes et de la population. Il faut également avoir des connaissances sur Ecaussinnes ou encore connaître l'histoire du Goûter matrimonial."

A l’issue de la proclamation des résultats, Manon Lacroix, la présidente 2019 remettra aux nouvelles élues l'écharpe qu'elles porteront dans quelques semaines. Les quatre demoiselles d’honneur et la présidente deviendront ainsi les ambassadrices de la Cité de l’Amour, messagères de ce folklore local et unique en Europe prévu le 30 mai et le 1er juin 2020.