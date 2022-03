Dès le lundi 21 mars, des travaux seront en cours sur le Pont des douces arcades. La réfection du pont débutera à 7h le 21 mars et durera jusqu'au 4 avril. Ces travaux perturberont la circulation du Boulevard de la Sennette. Dès lors, une déviation sera mise en place via la rue du Moulin ; la place des Comtes Van der Burch ; la rue des Places et la Grand-Place.

Le pont constitué de 12 arcades et construit en 1916 par l'architecte écaussinnois Macq fait l'objet de travaux depuis plusieurs mois désormais. Le 20 novembre dernier, la rue du Moulin était déjà fermée à la circulation suite à des pierres menaçant de tomber de 20 mètres de haut. Les ouvriers communaux s'était donc rendus sur place en catastrophe afin de fermer la rue à la fois aux automobilistes et aux piétons. Des travaux de sécurisation avaient été menés et la pilastre qui risquait de céder avait été démontée.

Depuis 2020, des travaux de restauration avaient été annoncés par la Ville. "Les travaux de rénovation du pont des douces arcades ont été budgétisés pour 2020", expliquait Philippe Dumortier, l'échevin des Travaux. "Quand nous avons reçu les offres cependant, nous avons constaté que les travaux nécessiteraient un budget plus important, car il faut notamment dévégétaliser tous les abords de la structure et cela nécessite l'intervention d'équipes spécialisées. Des montants supplémentaires ont donc été dégagés. Le cahier des charges devrait être lancé pour la rentrée."

Du haut du pont devenu sentier touristique, les passants pouvaient profiter d'une vue sur l'ensemble du village.